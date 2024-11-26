جامعة الملك خالد تحقّق المركز 75 عالميًّا في تصنيف التايمز للعلوم متعدّدة التخصّصات لعام 2025

من جانبه، أكّد المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني؛ أن تحقيق هذا المركز في التصنيف هو ثمرة عمل جماعي وتخطيط إستراتيجي دقيق؛ منوّهًا بأن الجامعة تعمل على تطوير البحث العلمي من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودعم الابتكار، ومؤكدًا أن التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تحقيق التميُّز الأكاديمي والبحثي.