"الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني

الجدير بالذكر أن باقات برنامج الدعم السكني المحدث توفر حلولًا ومزايا متنوعة للمستفيدين اشتملت على دعم مالي فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، كما يتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ: منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي، إضافة إلى منتج أرضك دعمك.