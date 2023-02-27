مجمع الصحة النفسية بالطائف يحصل على رخصة ممارسة التشخيص بالإشعاع

وأشار إلى أن هذه الرخصة تعد إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف خلال الفترة القليلة الماضية، والتي جعلته في مراتب متقدمة، منوهاً بدعم مدير المجمع الدكتور فريد الملكي لجميع الأقسام بالمجمع.