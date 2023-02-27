مجمع الصحة النفسية بالطائف يحصل على رخصة ممارسة التشخيص بالإشعاع

تمكّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف من اجتياز متطلبات رخصة ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع.
وذكر رئيس قسم الأشعة بالمجمع الدكتور أحمد دهلوي أن المجمع حصل على رخصة ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع بعد موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بناءً على توفر الشروط المطلوبة للحصول على هذه الرخصة.
وأضاف الدكتور دهلوي أن نطاق هذه الرخصة يشتمل على أمان الممارسة الإشعاعية مع ضرورة الالتزام بشروط الرخصة الواردة في المادة السابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
وأشار إلى أن هذه الرخصة تعد إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف خلال الفترة القليلة الماضية، والتي جعلته في مراتب متقدمة، منوهاً بدعم مدير المجمع الدكتور فريد الملكي لجميع الأقسام بالمجمع.