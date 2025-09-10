الخطاب الملكي: ولي العهد يؤكد تنويع الاقتصاد السعودي و56% من الناتج من الأنشطة غير النفطية

وأوضح ولي العهد أن الأنشطة غير النفطية حققت للمرة الأولى في تاريخ المملكة نسبة 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، وهو ما جعل المملكة مركزًا عالميًا جاذبًا لمختلف النشاطات، حيث اختارت 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، متجاوزة بذلك مستهدفات عام 2030.