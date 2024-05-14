"ممتدة للرعاية الطبية" تُوَقع اتفاقية تعاون مع "ماس جنرال بريغهام" لتبادل الخبرات وتوطين أحدث النظم العلاجية

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، خاصةً مع تزايد أعداد كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبحسب التقديرات يحتاج قطاع إعادة التأهيل والرعاية طويلة المدى في المملكة إلى 18,000 سرير بحلول عام 2030، بقيمة استثمارية تزيد عن 14 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 52.5 مليار ريال سعودي)، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي.