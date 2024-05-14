"ممتدة للرعاية الطبية" تُوَقع اتفاقية تعاون مع "ماس جنرال بريغهام" لتبادل الخبرات وتوطين أحدث النظم العلاجية

يسرّ شركة ممتدة للرعاية الطبية بالتعاون مع ماس جنرال بريغهام، الإعلان عن تعاون استراتيجي يهدف إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية التأهيلية وخدمات الرعاية طويلة المدى في المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، خاصةً مع تزايد أعداد كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبحسب التقديرات يحتاج قطاع إعادة التأهيل والرعاية طويلة المدى في المملكة إلى 18,000 سرير بحلول عام 2030، بقيمة استثمارية تزيد عن 14 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 52.5 مليار ريال سعودي)، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي.
يُجسد هذا التعاون التزام شركة ممتدة للرعاية الطبية بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوطين أحدث النظم العلاجية التي تتبعها ماس جنرال بريغهام ومستشفى سبولدينج لإعادة التأهيل (Spaulding Rehabilitation).
• تأسيس وافتتاح منشأة طبية متخصصة: في مدينة الرياض قبل نهاية العام الحالي وستضم 200 سرير، و27 عيادة متخصصة، و17 وحدة غسيل كلوي، مع خطط لتوسيع نطاق الخدمات تشمل العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المملكة.
• تطوير وتقديم برامج إعادة التأهيل التي تلبي احتياجات المرضى الذين يعانون من إصابات أو أمراض مزمنة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات العالمية.
• إنشاء مراكز متميزة للرعاية طويلة الأجل توفر بيئة علاجية داعمة ومريحة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
• تبادل الخبرات والمعرفة بين أخصائي الشركة والخبراء العالميين في ماس جنرال بريغهام من خلال التعليم المستمر والبرامج التدريبية المتميزة للأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من الكوادر الطبية في المملكة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.
• إجراء البحوث والدراسات لتطوير أفضل الممارسات في مجال إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأجل.
وبهذه المناسبة، صرح السيد رئيس مجلس إدارة شركة مُمتدة للرعاية الطبية قائلاً: " إننا نثق بأنّ التعاون مع ماس جنرال بريغهام سيسهم بشكل كبير في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المملكة العربية السعودية، خاصةً في مجال إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد. ونحن ملتزمون بالعمل معاً لتوفير أفضل رعاية ممكنة لمرضانا، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير برامج وبروتوكولات علاجية متقدمة".
ومن جانبه، صرح الدكتور روس زافونتي، مدير مستشفى سبولدينج لإعادة التأهيل (Spaulding Rehabilitation)بما يلي: "نَسعد بالتعاون مع شركة مُمتدة للرعاية الطبية في بناء مستقبل الرعاية التأهيلية وخدمات الرعاية الصحية طويلة المدى للمرضى في المملكة العربية السعودية. ويؤكد هذا التعاون التزام كل من ماس جنرال بريغهام وشركة ممتدة بتطوير الرعاية الصحية على المستوى العالمي، كما يعكس رؤيتنا المشتركة لتحسين نوعية الحياة للمرضى في جميع أنحاء العالم".
نموذج الرعاية الصحية الأمثل في المملكة العربية السعودية
تسعى شركة ممتدة للرعاية الطبية، ومقرّها الرئيسي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى إعادة رسم خريطة الرعاية الصحية في المملكة من خلال تقديم نموذج متميز للعلاج التأهيلي بكافة تخصصاته، والرعاية الصحية طويلة المدى وذلك من خلال:
- رعاية داخل المنشأة: توفر الشركة منشآت طبية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى الداخليين.
- العيادات الخارجية: تقدم الشركة خدمات طبية متخصصة للمرضى الخارجيين في مختلف التخصصات الطبية.
- الرعاية المنزلية: توفر الشركة خدمات رعاية صحية متميزة للمرضى في منازلهم، مما يضمن حصولهم على الرعاية اللازمة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.
• خبرة واسعة: تتمتع إدارة الشركة بخبرات متنوعة بما يضمن توجهها نحو النجاح بقيادة فريق متميز لديه خبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية وقادر على تقديم خدمات رعاية صحية متميزة تلبي احتياجات المرضى في المملكة العربية السعودية.
• شبكة واسعة من المراكز الطبية: تخطط شركة ممتدة لإنشاء شبكة من المراكز الطبية المتميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
نبذة عَنْ الكيان الطبي العالمي ماس جنرال بريغهام ومستشفى سبولدينج لإعادة التأهيل(Spaulding Rehabilitation):
يقع مقر "ماس جنرال بريغهام" في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مؤسسة متكاملة للرعاية الصحية الأكاديمية، وتتكون من مجموعة متكاملة ومترابطة من المراكز الطبية المشهورة عالميًا، والمستشفيات المجتمعية والتخصصية، وتعد واحدة من الكيانات البحثية الرائدة في الولايات المتحدة في عدة مجالات طبية منها الطب الحيوي، كما تضم العديد من المستشفيات التعليمية في كلية الطب بجامعة هارفارد، والتي تشمل مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريغهام والنساء وماس للعيون والأذن ومستشفى ماكلاين وسبولدينج لإعادة التأهيل (Spaulding Rehabilitation). لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع www.massgeneralbrigham.org.
يتبع مستشفى سبولدينج ماس جنرال بريغهام، وله خبرة رائدة عالمياً في طب العلاج التأهيلي، وتم تصنيفه لأكثر من عقد من الزمن بين أفضل مستشفيات إعادة التأهيل في الولايات المتحدة. وبصفته مستشفى تعليمياً بكلية الطب بجامعة هارفارد ومقراً لقسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، تم تكريم برامجه باعتبارها من أفضل برامج الإقامة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم ثلاثة مستشفيات للمرضى الداخليين، ومرافق تمريض رائدة، وأكثر من 25 مركزًا للمرضى الخارجيين في ولاية ماساتشوستس. ويعد المستشفى الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم جميع الأنظمة العلاجية النموذجية في إصابات الدماغ وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الحروق. ويشتهر مستشفى سبولدينج بأبحاثه الرائدة وابتكاراته في مجال طب إعادة التأهيل. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع www.spauldingrehab.org.