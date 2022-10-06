بالفيديو.. "الحربي" يروي لـ"سبق" قصته مع الخدمة العسكرية منذ الطفولة وعشقه الذي ترجمه بكتابه "خواطر محارب قديم"

وواصل: وإلى حين علق البدلة، دون التطرق لأسرار تلك الحروب، وإنما مسبباتها ونتائجها وآثارها وتأثيراتها، نافيًا كون الأحد عشر بابًا التي بين غلافي الكتاب مذكرات شخصية أو سيرة ذاتية أو مبحثًا أكاديميًّا أو عسكريًّا، ليصفها بخواطر محارب كان قدره القتال على عدة جبهات، لينثر باقة من الخواطر التي حريّ أن تكون شاعرية بلسان محارب شجاع قدره أن يكون غليظًا لا تنفض من حولة المعاني السامية والكلمات الرنانة والمشاعر الصادقة.