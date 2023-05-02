أسعار النفط تستقر وبرنت عند 79.28 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تسجيلها خسائر بأكثر من 1% أمس، وسط تقييم المستثمرين آفاق النمو في الصين، وأبعاد الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو، عند 79.28 دولار للبرميل، في الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت الإثنين بنسبة 1.3%.
فيما استقرت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، عند 75.65 دولار للبرميل، بعدما تراجعت أمس بنسبة 1.5%.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.10% إلى 102.07 نقطة، وهو عادة ما يخفّف من الضغوط على أسعار السلع المقوّمة بالعملة الأمريكية.