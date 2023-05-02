محليات

أسعار النفط تستقر وبرنت عند 79.28 دولار للبرميل

وسط تقييم المستثمرين آفاق النمو الصيني والاضطرابات المصرفية
أسعار النفط تستقر وبرنت عند 79.28 دولار للبرميل
سبق
سبق

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تسجيلها خسائر بأكثر من 1% أمس، وسط تقييم المستثمرين آفاق النمو في الصين، وأبعاد الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو، عند 79.28 دولار للبرميل، في الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت الإثنين بنسبة 1.3%.

فيما استقرت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، عند 75.65 دولار للبرميل، بعدما تراجعت أمس بنسبة 1.5%.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.10% إلى 102.07 نقطة، وهو عادة ما يخفّف من الضغوط على أسعار السلع المقوّمة بالعملة الأمريكية.

أسعار النفط
النفط

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