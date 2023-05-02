أسعار النفط تستقر وبرنت عند 79.28 دولار للبرميل

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.10% إلى 102.07 نقطة، وهو عادة ما يخفّف من الضغوط على أسعار السلع المقوّمة بالعملة الأمريكية.