نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ لترؤس وفد المملكة في قمة العشرين

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين "G20".
ويضم وفد المملكة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية "الشربا" السعودي عبدالمحسن بن سعد الخلف.
ومن المقرر أن تناقش القمة أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، إضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا الدولية مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، بما يضمن الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.