نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ لترؤس وفد المملكة في قمة العشرين

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين "G20".