مركبات حديثة ومطورة من صناعة "لوسيد" السعودية.. الدوريات الأمنية تكثف جهودها بالدرعية

تكثف الجهات الأمنية في محافظة الدرعية جهودها لتعزيز الأمن والسلامة في المنطقة؛ حيث بدأت دوريات الأمن باستخدام مركبات حديثة ومطورة تم تصنيعها محليًّا في المملكة من قِبَل شركة "لوسيد" السعودية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات المختصة على مواكبة التطورات التقنية والاعتماد على الصناعات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية.
وأثنى المواطنون والمقيمون على هذه المبادرة؛ معتبرين إياها خطوة نوعية تسهم في تعزيز حضور الدوريات الأمنية في الأحياء والمواقع الحيوية؛ مما يعزز من الشعور بالأمان لدى السكان والزوار على حد سواء.
وتعكس هذه المركبات الجديدة التزامَ المملكة بتطوير قدراتها الصناعية والأمنية على حد سواء، في إطار رؤية 2030 التي تدعم الاعتماد على المنتج المحلي وتطوير الصناعات التقنية.
يُذكر أن شركة "لوسيد" تُعَد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية المتطورة، وتعتبر هذه المركبات إضافة نوعية لأسطول دوريات الأمن في محافظة الدرعية، بما توفره من ميزات تقنية متقدمة تتيح للدوريات أداء مهامها بكفاءة أعلى، مع مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية في آن واحد.
وبث سناب الداخلية مقاطع حية لانطلاق الدوريات الذكية في محافظة الدرعية.