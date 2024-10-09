مركبات حديثة ومطورة من صناعة "لوسيد" السعودية.. الدوريات الأمنية تكثف جهودها بالدرعية

يُذكر أن شركة "لوسيد" تُعَد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية المتطورة، وتعتبر هذه المركبات إضافة نوعية لأسطول دوريات الأمن في محافظة الدرعية، بما توفره من ميزات تقنية متقدمة تتيح للدوريات أداء مهامها بكفاءة أعلى، مع مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية في آن واحد.