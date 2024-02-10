العبوة الكبيرة تصل لـ 1300 ريال.. إقبالٌ على مزاد الفقع بمهرجان الكمأة في سكاكا

ويُقام على أرض المهرجان مزادٌ على كميات كبيرة من الكمأة التي يجلبها هواة الفقع والمختصون في البحث عنه، ويتم المزاد مرتين يومياً طيلة أيام المهرجان، حيث تتراوح أسعار العبوة الصغيرة بين 250 و600 ريال، فيما تراوحت أسعار العبوات الكبيرة بين 650 و1300 ريال.