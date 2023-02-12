وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف السالم

ونعى الوسط الرياضي الراحل يوسف السالم، الذي وافته المنية اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض، ويُعد الفقيد أحد الرياضيين البارزين في المملكة، إذ مثّل المنتخب السعودي، وبدأ اللعب مع القادسية ومن ثم الشباب، ثم انتقل إلى أندية الاتفاق والهلال والجبيل.