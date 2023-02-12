وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف السالم

نعى مجلس إدارة نادي الجبيل لاعبه يوسف السالم؛ حيث قدّم النادي في بيان له، اليوم، التعازي والمواساة في وفاة السالم، الذي مثّل المنتخب السعودي سابقاً، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان قد انتقل لاعب نادي الهلال السابق الكابتن يوسف السالم؛ إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، بعد معاناة من المرض.
ونعى الوسط الرياضي الراحل يوسف السالم، الذي وافته المنية اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض، ويُعد الفقيد أحد الرياضيين البارزين في المملكة، إذ مثّل المنتخب السعودي، وبدأ اللعب مع القادسية ومن ثم الشباب، ثم انتقل إلى أندية الاتفاق والهلال والجبيل.