95 ألف زائر في 3 أيام.. شاهد كيف عايد "إثراء" جمهوره بالرياض والخبر وجدة

جذبت فعاليات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أكثر من 95 ألف زائر خلال فترة عيد الفطر، والتي استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من ثاني أيام العيد؛ حيث جاءت برامج إثراء هذا العام تحت شعار "فطر سعيد"؛ إذ حظيت بإقبال واسع وتفاعل من قِبَل مرتادي المركز.. ومما بدا لافتًا "لحظة العيد الكبرى" التي سلطت الضوء على بهجة العيد، وكانت بمثابة معايدة قدّمها إثراء إلى جمهوره في كل من مدينة (الرياض، جدة، الخبر)، وصولًا إلى مقر المركز في مدينة الظهران، وسط فرحة عارمة اختلط فيها الفن بالثقافة؛ حيث ضمت أغانيَ من روائع الأرشيف الفني الغزير للعديد من الفنانين؛ مما أذهل الجمهور المكتظ والتواقّ لعذوبة ألحان العيد.