"قوى" تطلق قنوات دفع إلكترونية إضافية لتحسين تجربة المستفيد

ويمكن لأصحاب الأعمال الدفع عن طريق عدد من القنوات عبر منصّة قوى؛ منها: سداد، مدى، فيزا، ماستركارد، ومحفظة قوى؛ حيث يأتي توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر العديد من القنوات.