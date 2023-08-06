"قوى" تطلق قنوات دفع إلكترونية إضافية لتحسين تجربة المستفيد

أطلقت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قنوات دفع إلكترونية إضافية لخدمة رخص العمل؛ سعيًا من المنصة إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية لتحسين تجربة المستفيدين من أصحاب الأعمال بتنفيذ الإجراءات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ويمكن لأصحاب الأعمال الدفع عن طريق عدد من القنوات عبر منصّة قوى؛ منها: سداد، مدى، فيزا، ماستركارد، ومحفظة قوى؛ حيث يأتي توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر العديد من القنوات.
وتعكس هذه الخطوةُ حرصَ "قوى" على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية؛ حيث تساهم قنوات الدفع الإلكترونية المتعدّدة في تيسير عملية الدفع وتقليل الزمن المستغرق للدفع، كما تحرص "قوى" على سعيها في تقديم الحلول الرقمية وتعزيز دور التكنولوجيا الرقمية وتفعيلها في مجال قطاع الأعمال.