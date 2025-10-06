نجاح عملية نادرة لطفلة مصابة بخلع ولادي مزدوج في "مستشفى المانع" بالخبر

في إنجاز طبي لافت، نجح فريق طبي من قسم جراحة العظام في مستشفى المانع بالخبر، بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور إبراهيم البراهيم، في إجراء عملية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت تعاني من خلع ولادي مزدوج في مفصل الورك وتشوه في رأس عظمة الفخذ مع انحراف في عنق العظمة بالجهتين.