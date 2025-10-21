هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، الذي استضافه مركز "ميسي فرانكفورت" بمدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، وسط تفاعل واسع من الزوار وإشادة دولية بالمحتوى الثقافي والإبداعي الذي قدمه الجناح السعودي.
وجسدت المشاركة حضورًا ثقافيًا متميزًا عكس حيوية المشهد الأدبي والمعرفي في المملكة، من خلال برنامج ثقافي متنوع نظمته الهيئة على مدى أيام المعرض.
وتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين السعوديين، سلطت الضوء على تطور المشهد الثقافي الوطني، وأبرزت تنوعه وثراءه الأدبي.
وحظي الجناح السعودي بإقبال كبير من جمهور المعرض، شمل زوارًا من مختلف الدول، الذين أبدوا اهتمامًا بما يعكسه من تنوع ثقافي وحضاري، وبالمحتوى النوعي الذي قدم صورة حديثة للثقافة السعودية على المستوى العالمي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز الحضور الثقافي الدولي للمملكة، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع مختلف الشعوب، وترسيخ مكانتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل الثقافة رافدًا للتنمية وجسرًا للحوار والتواصل الحضاري.
يُذكر أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يُعد من أعرق المعارض العالمية في صناعة النشر، حيث انطلق لأول مرة في القرن السابع عشر، ويستقطب سنويًا آلاف الزوار والعارضين من مختلف دول العالم.