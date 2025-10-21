هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز الحضور الثقافي الدولي للمملكة، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع مختلف الشعوب، وترسيخ مكانتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل الثقافة رافدًا للتنمية وجسرًا للحوار والتواصل الحضاري.