الطائف تعزز شراكات المملكة الدولية مع كوريا الجنوبية لفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك

وتطرق إلى مبادرة الوزارة للارتقاء بجودة الحياة وأنسنة المدينة، وتوفير الأنشطة السياحية، والترفيهية، والرياضية، والاجتماعية وغيرها، بالتعاون مع مختلف القطاعات، كما أشار إلى التسهيلات المقدمة من الأمانة للمستثمرين وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم وتراخيصهم، وما تقدمه البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية "فرص" من معلومات ضافية عن سائر الفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضًا دور مركز خدمات المستثمرين والمطورين في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.