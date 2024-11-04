الطائف تعزز شراكات المملكة الدولية مع كوريا الجنوبية لفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك

التقى أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي وفدًا من المستثمرين من جمهورية كوريا الجنوبية يتقدمهم "عمدة مقاطعة ناميونجيو بكوريا الجنوبية" ورئيس الغرفة التجارية ورئيس الغرفة الدولية بالمقاطعة.
جاء ذلك بحضور المختصين بالأمانة، وقد تم إطلاع الوفد المكون من 26 مسؤولاً ومستثمرًا عن المشروعات والفرص والخدمات الاستثمارية بالأمانة، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بما يفتح آفاقًا أوسع في مجالات الاستثمارات النوعية.
وأوضح المهندس عبدالله الزايدي للوفد الكوري قيام وزارة البلديات والإسكان بتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030، واضطلاع الأمانات بدور مهم في تنمية الاستثمارات الداخلية والخارجية النوعية الرائدة، لتعزيز الاستثمارات بالمنطقة من خلال فتح المجال للمستثمرين الأجانب، وتوفير مجال أوسع من الخدمات التي ترتقي بمنظومة الاستثمار عبر طرح خيارات عديدة من المشروعات والمبادرات الاستثمارية النموذجية التي تدعم تنمية المحافظة.
وأكد دعم خريطة الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع جهود دعم الخدمات للأهالي والزوار والسياح، وخصوصًا أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساس للتنمية والتطوير، وتعمل على إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمرين، وتحسين خدمات الأمانة المقدمة لرواد ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات.
وتطرق إلى مبادرة الوزارة للارتقاء بجودة الحياة وأنسنة المدينة، وتوفير الأنشطة السياحية، والترفيهية، والرياضية، والاجتماعية وغيرها، بالتعاون مع مختلف القطاعات، كما أشار إلى التسهيلات المقدمة من الأمانة للمستثمرين وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم وتراخيصهم، وما تقدمه البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية "فرص" من معلومات ضافية عن سائر الفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضًا دور مركز خدمات المستثمرين والمطورين في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.