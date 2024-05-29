"الواصل" يرأس وفد المملكة المشارك بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الجزرية الصغيرة والنامية

كما نوّه بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز التنمية المستدامة العالمية، من خلال تمويله لأكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمله في منطقة البحر الكاريبي، وتعزيز علاقاته مع عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ حيث قام مؤخرًا بتمويل 63 مشروعًا تنمويًّا لدعم البنية التحتية والطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى في عدد من هذه الدول.