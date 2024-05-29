"الواصل" يرأس وفد المملكة المشارك بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الجزرية الصغيرة والنامية

ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الجزرية الصغيرة والنامية، المنعقد حاليًا في دولة أنتيغوا وبربودا.
وألقى "الواصل" كلمة في المؤتمر تناول فيها ما تُواجهه الدول الجزرية الصغيرة النامية من تحديات اقتصادية ومناخية تتطلب المزيد من التعاون والدعم الدوليين من خلال التمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وتقديم المساعدات الإنمائية، التي من شأنها أن تعزز من صمود هذه الدول وتحقق التنمية المستدامة.
كما نوّه بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز التنمية المستدامة العالمية، من خلال تمويله لأكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمله في منطقة البحر الكاريبي، وتعزيز علاقاته مع عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ حيث قام مؤخرًا بتمويل 63 مشروعًا تنمويًّا لدعم البنية التحتية والطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى في عدد من هذه الدول.
وختم "الواصل" كلمته بالتأكيد على استمرار المملكة في العمل على تعزيز الروابط مع الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتعاون معها للتصدي للتحديات المشتركة في سبيل التنمية والتقدم.