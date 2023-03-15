لقاء وزير الطاقة مع "إينرجي إنتلجنس": مشروع "نوبك" لا يُراعي امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية

يأتي "قانون نوبك" في وقت لا يراعي فيه المشروع أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك، فهو سيُضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.