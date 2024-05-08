وزير التجارة يزور تايلند لبحث تعزيز فرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية

تأتي هذه الزيارة، بعد تنامي العلاقات السعودية - التايلندية التي شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث أُقيم خلال السنة الماضية 2023م، المعرض التايلندي، ومعرض تايلند الضخم الذي يُعد الأول من نوعه لتايلند تجارياً، إذ بلغ إجمالي عدد الزوّار للمعرضيْن أكثر من 40 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 300 جهة وعلامة تجارية، استُعرض من خلالها عديدٌ من المنتجات المتنوّعة في الخدمات الطبية، والمأكولات والمشروبات، والعود ودهن العود، والخدمات السياحية، وقطع غيار السيارات وغيرها.