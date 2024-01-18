الجبير من دافوس: سنخصب اليورانيوم ونبيعكم النووي كما نبيعكم النفط والغاز

لَقِيَ حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال جلسة حوارية بعنوان: "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024، تداولًا واسعًا خلال الساعات الماضية في جانب حديثه عن بيع السعودية للنووي مستقبلًا.