مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير البيئة

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه اليوم الأربعاء اجتماعه الأول، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
استعرض المجلس جملةً من الموضوعات المرتبطة بالمرحلة المستقبلية للهيئة، وتوجهاتها الاستراتيجية لتطوير قطاع المياه، وتمكينها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها، بما يتماشى مع رؤيتها في تقديم نموذج متميز عالميًا في الإدارة المستدامة للمياه، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرات الوطنية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
شهد الاجتماع اعتماد التوجهات الاستراتيجية للهيئة، متضمنة 43 مبادرة، تهدف إلى تحقيق رسالتها بالتميز في قطاع المياه، في عدة محاور، تشمل: الإشراف التنظيمي، مصالح المستفيدين، أمن الإمدادات، الالتزام والامتثال، بناء القدرات، تمكين التنمية الاقتصادية، الرقمنة والابتكار. كما استعرض المجلس خلال انعقاده، مؤشرات الأداء العام للمجلس والإدارة التنفيذية والأداء التشغيلي، والنماذج والمبادرات التي يجري العمل عليها.
ونوّه رئيس المجلس بالتحول الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، وأكد أهمية مواكبته، بما يمكّن من المضي قدمًا نحو تعزيز أهداف الاستدامة والابتكار ومواكبة رؤية السعودية 2030.
ووجّه رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم الشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على اعتماد التوجهات الاستراتيجية للهيئة السعودية للمياه، وما تضمنته من أهداف ومبادرات ونماذج لتطوير قطاع المياه والارتقاء بخدماته، انطلاقًا من قيم الاستدامة والابتكار والمسؤولية والمبادرة والحوكمة والتكامل، نحو أهداف استراتيجية تتمحور حول تطوير السياسات، وتفعيل اللوائح والإجراءات، وحماية حقوق المستفيدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل والمبادرات التي تُسهم في الارتقاء بالقطاع، وتحقيق أهداف الاستدامة ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في أمن ورفاهية المواطن.