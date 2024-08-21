مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير البيئة

شهد الاجتماع اعتماد التوجهات الاستراتيجية للهيئة، متضمنة 43 مبادرة، تهدف إلى تحقيق رسالتها بالتميز في قطاع المياه، في عدة محاور، تشمل: الإشراف التنظيمي، مصالح المستفيدين، أمن الإمدادات، الالتزام والامتثال، بناء القدرات، تمكين التنمية الاقتصادية، الرقمنة والابتكار. كما استعرض المجلس خلال انعقاده، مؤشرات الأداء العام للمجلس والإدارة التنفيذية والأداء التشغيلي، والنماذج والمبادرات التي يجري العمل عليها.