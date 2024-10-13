موسم الرياض 2024: انطلاق ثلاث مناطق بفعاليات جديدة وتجارب استثنائية

في "بوليفارد وورلد"، الذي يبدأ استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 في المئة، مع إضافة 5 مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا وكورشوفيل. ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى 22 منطقة تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلًا تجاريًا.