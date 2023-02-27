"رأس قلم" بين الثنايا.. 30 دقيقة تُنهي 13 عامًا من معاناة مريض بعنيزة

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض الثلاثيني حضر لعيادة الأسنان وهو يشكو من التهابات وآلام في ضرسه؛ مما استدعى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة له، والتي بيّنت وجود جسم غريب "رأس قلم" بين ثنايا اللثة في الفك السفلي؛ مما جعل الفريق المعالج يسارع لإجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب، استغرقت نصف ساعة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- حيث تخلص فيها من الجسم الغريب والتهابات اللثة المزمنة.