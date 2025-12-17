خدمات ذكية وأرقام قياسية.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر "أبشر 2025"

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، مؤتمر «أبشر 2025»، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، في مدينة الرياض.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، كلمة أكد فيها الدور الريادي الذي تقدمّه وزارة الداخلية من خلال منصة «أبشر» في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة للمواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر والسائح، بما يواكب مكانة المملكة وريادتها عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
وأعلن نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المهندس ثامر بن محمد الحربي، في كلمة له، أبرز الإطلاقات الرقمية الجديدة للوزارة، التي شملت إطلاق خدمة «مساعد أبشر»، التي تُمكّن مستخدمي المنصة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوكِيلي لإنجاز المهام، إلى جانب إطلاق خدمة «ميدان الشامل»، وهي منظومة عمل ميداني متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة عبر توحيد أدوات وإجراءات العمل الميداني رقميًا.
كما أعلن إطلاق خدمة «المحادثات الأمنية»، وهي خدمة داخلية تُمكّن منسوبي الوزارة من التواصل بشكل آمن وفعّال عبر تطبيق «أبشر»، إضافة إلى إطلاق خدمة «تحدّث مع بياناتك»، التي تمثل واجهة ذكية تفاعلية تتيح للقيادات والموظفين التفاعل المباشر مع البيانات التشغيلية لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. وشملت الإطلاقات أيضًا خدمة «قاعدة البلاغات المركزية»، المرجع الوطني الموحد لبيانات البلاغات ضمن منظومة مركزية لتحليل بلاغات 911 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعقب ذلك، شهد سمو وزير الداخلية توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية والشركة العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «هيوماين»، وقعها نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين، وتهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات ومنصات الوزارة.
ثم شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا عن أكبر هاكاثون في العالم «أبشر طويق».
وأعلن المتحدث الرسمي للجان التحكيم في موسوعة غينيس العالمية تحطيم وزارة الداخلية الرقم القياسي العالمي، حيث سجل مؤتمر «أبشر» أرقامًا قياسية تمثلت في تنظيم أكبر هاكاثون في العالم بمشاركة أكثر من 4,100 مشارك، وتحقيق ثلاث جوائز عالمية، هي: أكبر عدد مشاركين في هاكاثون، وأكبر هاكاثون للابتكار الأمني، وأكبر هاكاثون للحلول الرقمية في العالم.
وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود شركاء المؤتمر، وهم: وزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة الحكومة الرقمية، وأكاديمية طويق، إضافة إلى شركة «عِلم» الراعي الرئيس للمؤتمر.
كما كرّم سموه الفرق الفائزة في الهاكاثون، حيث حصل فريق «الظل» على المركز الأول وجائزة قدرها 250 ألف ريال، وفريق «إخلاء» على المركز الثاني وجائزة 150 ألف ريال، وفريق «تنبه» على المركز الثالث وجائزة 100 ألف ريال، إضافة إلى تكريم عدد من الفرق الفائزة بجوائز ودعم إجمالي يصل إلى 450 ألف ريال، إلى جانب تسعة فرق فازت بمقاعد ضمن برنامج الحاضنة بالكراج لدعم وتسريع ابتكاراتها.
وقام سمو وزير الداخلية بجولة على المعرض المصاحب للمؤتمر، اطّلع خلالها على أبرز الأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرح عن التقنيات والحلول المعروضة.
يُذكر أن مؤتمر «أبشر 2025» جاء هذا العام بمفهوم جديد ونهج مبتكر، وبمعايير عالمية تعكس الدور الريادي لوزارة الداخلية في مسيرة التحول الرقمي، دعمًا لرؤية المملكة 2030.
ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، ويتضمن أكثر من 60 جلسة رئيسة، و80 ورشة عمل، يقدمها 150 متحدثًا ومتحدثة، إضافة إلى 10 مناطق تفاعلية تثري تجربة الزوار.
وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، ونخبة من المختصين والمهتمين في المجال التقني.