توقيع اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية للاستفادة من خدمة المستشار العقاري

وبيّن أن التوقيع مع المنصات العقارية يأتي في إطار الشراكة مع المنصات الرقمية الموثوقة لتوفير المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة، التي تسهل وتسرع رحلة المستفيد إلكترونيًّا، وبخدمات عالية الدقة تضمن الموثوقية في المعروض العقاري ليكمل المستفيد رحلته إلكترونيًّا حتى توقيع العقد التمويلي والاستفادة من برامج الدعم السكني؛ لافتًا إلى أن منصة المستشار العقاري تقدم خدماتها لنحو 1.6 مليون مستفيد مسجل، سجلت حتى نهاية 2023 أكثر من 9.8 ملايين زيارة، وإصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية وسكنية.