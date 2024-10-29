تفاهم بين "المودة والتنمية الاجتماعية بجدة" لدعم 5 جمعيات أهلية ناشئة وتطوير أدائها

وأوضح محمد بن علي آل رضي، مدير عام جمعية المودة، أن الجمعية تسعى من خلال هذه الشراكة إلى إضافة قيمة جديدة، وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للجمعيات الناشئة، من خلال نقل المعرفة والخبرات في مجالات الأداء الاجتماعي، والمؤسسي، والمالي.