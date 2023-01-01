فريدة بين 300 ألف شخص.. إنقاذ حياة "رضيعة متضخمة القلب" بالقصيم

وأفاد تجمُّع القصيم الصحي، أن عيادة الأطفال بالمركز، استقبلت طفلة لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر بوزن 4 كيلوجرامات ونصف، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية نقصاً حاداً في التروية للشريان التاجي، بسبب تأصله من الشريان الرئوي بدلاً من الشريان الأورطي؛ ما تسبّب في حدوث انعكاس باتجاه تروية الدم وعدم وصول الكمية الكافية منه لعضلة القلب وتضخمه نتيجة نقص التروية الدموية.