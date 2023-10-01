تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة.. "غرفة الطائف" تنظم حواراً اقتصادياً حول تجارة وثقافة القهوة

أوضحت الدكتورة نسيم ممثلة التجمع الصحي بالطائف عن كمية احتياج الفرد للكافيين باليوم، والذي لا يتجاوز 400 مل جرام يومياً، وذكرت أن هذه الكمية تختلف من شخص لآخر، وبحسب عمر الشخص كذلك، مشيرةً إلى فوائد الكافيين بالقهوة من حيث التركيز، وغيرها، بشرط أن لا يتجاوز الشخص الكمية المحددة له يومياً.