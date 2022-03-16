"25" خبيراً و30 محاضرة.. افتتاح المؤتمر العالمي للسكري بمستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي
بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للسكري، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي الذي يستمر حتى 18 مارس 2022، ويناقش أهم المستجدات العلمية لعلاج مرض السكري، بمشاركة "25" من الخبراء العالميين والمحليين، حيث يقدمون "30" محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي مستهل كلمته بحفل الافتتاح، رحّب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد خضر، بالمتحدثين والحضور من أطباء ومتخصصين، قائلاً إن جلسات المؤتمر ستشهد تنوعاً في الموضوعات والمحاور، وستشكّل فرصة لتحديث المعرفة للمشاركين عن مرض السكري والارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، بجانب التركيز على علاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول.
وأوضح خضر، أنه سيتم التطرق في المؤتمر إلى أنواع السكري كافة؛ منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك علاج سكري الحمل، ومضاعفات المرض مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى والأمراض الأخرى.
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتورعبدالله الحربش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة راعي الحفل، كلمة أكد فيها حرص المجموعة على دعم وتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية، انطلاقاً من مسؤولياتِها الطبية والمجتمعية، وإيماناً منها بأهمية هذه التظاهرات العلمية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما تحدث عن خطورة هذا المرض على الأفراد والمجتمعات.
وقبل بدء المحاضرات العلمية للمؤتمر وفي ختام الحفل تمّ تكريم الشركات الراعية، التي أسهمت في انجاح المؤتمر، ومن ثم تم افتتاح المعرض المصاحب والذي يشارك فيه عددٌ كبيرٌ من الشـركات الطبية العالمية.
جديرٌ بالذكر أن المجموعة نظمت نحو "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل، بإجمالي يتجاوز "9000" ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من "160" ألف ممارس صحي، كما تمّ إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتأهيل "2000" ممارس صحي فترة الامتياز من "13" جامعة، إضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي.