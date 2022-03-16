"25" خبيراً و30 محاضرة.. افتتاح المؤتمر العالمي للسكري بمستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي

من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتورعبدالله الحربش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة راعي الحفل، كلمة أكد فيها حرص المجموعة على دعم وتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية، انطلاقاً من مسؤولياتِها الطبية والمجتمعية، وإيماناً منها بأهمية هذه التظاهرات العلمية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما تحدث عن خطورة هذا المرض على الأفراد والمجتمعات.