"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية ببنجلاديش وإندونيسيا وألبانيا وعلى اللاجئين في لبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طنًّا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق دكا وغومائيل وجيرابو واشوليا بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 3.000 فرد، بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية في مدينة سيلاكاب بمقاطعة جاوه في جمهورية إندونيسيا 2023م.
وجرى توزيع 20 طنًّا و641 كيلوجرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 2004 أفراد، بواقع 510 أسر.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا، الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوه الغربية، وبنتن، وجاوه الوسطى.
وفى هذا السياق وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6 أطنان و30 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مقاطعة إشقودرة بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 540 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا لعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين، وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.
فيما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 163 طنًّا و930 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مدينة بيروت، ومنطقة العيرونية شمال لبنان، ومحافظة عكار، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 12.610 أفراد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية، ممثلة بالمركز، للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.