"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية ببنجلاديش وإندونيسيا وألبانيا وعلى اللاجئين في لبنان

فيما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 163 طنًّا و930 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مدينة بيروت، ومنطقة العيرونية شمال لبنان، ومحافظة عكار، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 12.610 أفراد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.