"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية تجتاح جازان ومحافظاتها

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحرث).