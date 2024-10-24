"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية تجتاح جازان ومحافظاتها

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحرث).
كما نبّه من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.