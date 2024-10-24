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"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية تجتاح جازان ومحافظاتها

"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية تجتاح جازان ومحافظاتها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحرث).

كما نبّه من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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