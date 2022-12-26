انفوجرافيك.. ضبط 45 منشأة مخالفة لمواصفات التكييف في الأسواق

أثمرت الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات الحكومية على الأسواق المختصة بمنتجات التكييف في مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة عن ضبط 45 منشأة مخالفة.
وبلغ إجمالي الزيارات 3948، وعدد المنشآت المخالفة 45، فيما بلغ عدد المكيفات المخالفة 3146.
وبخصوص أنواع المخالفات المرصودة، فقد تركزت حول منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير المحدثة (EER).
وكانت الجهات المشاركة في الجولات الرقابية على منتجات الإنارة هي وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.