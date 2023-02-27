موجات برد تأتي فجأة.. "المسند": أيام العجوز سبعة واسمها يحمل قصة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن أيام العجوز هي 7 أيام تأتي عادة بين 26 فبراير و4 مارس، مشيراً إلى أن هذه الفترة "فيها عادة موجات برد قصيرة تأتي فجأة نهاية موسم البرد".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "تحديد أيام العجوز بأيام معينة هو اجتهاد من العرب الأوائل، في حين أن موجات البرد حقيقة قد تتقدّم أو تتأخّر أو ربما لا تأتي في عجز موسم البرد"، منوهاً إلى أن أسماء الأيام السبعة هي: "صن وصنبر ووبر وامر ومؤتمر ومعلل ومطفئ الجمر".
وأشار إلى أن سبب تسمية هذه الأيام بالعجوز، يعود إلى أنه "قيل لأن العجائز تكرهها لشدة بردها وخوفها أن تهلكها"، و"قيل لأنها في عجزة الشتاء، أي أواخرها".
وتابع "المسند"، عن سبب التسمية وأورد سبباً ثالثاً، وقال: "قيل أن عجوزاً حذّرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، فاحذروا أن تجزوا أصواف أغنامكم، لكن القوم لم يسمعوا نصيحتها وجزوا أغنامهم باعتبار أن فصل الربيع بدأ، عندها باغتتهم موجات برد قارسة أهلكت الزرع والضرع".