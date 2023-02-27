موجات برد تأتي فجأة.. "المسند": أيام العجوز سبعة واسمها يحمل قصة

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "تحديد أيام العجوز بأيام معينة هو اجتهاد من العرب الأوائل، في حين أن موجات البرد حقيقة قد تتقدّم أو تتأخّر أو ربما لا تأتي في عجز موسم البرد"، منوهاً إلى أن أسماء الأيام السبعة هي: "صن وصنبر ووبر وامر ومؤتمر ومعلل ومطفئ الجمر".