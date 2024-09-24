1500 قطعة مذهبة واسم النبي.. هنا تفاصيل دقيقة عن "صناعة أبواب المسجد النبوي"

وأخذت صناعة الأبواب دورة كاملة حول بعض مدن العالم، حيث تم مزجها بين النحاس والذهب في فرنسا وأفضل أنواع الأخشاب (الساج)، والتي تم تجميعها في أمريكا، ثم تم نقلها إلى مدينة برشلونة في إسبانيا ووضعها في أفران خاصة تم من خلالها تجفيفها في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر، ثم قصها بمناشير مزودة بخاصية الليزر، وبعدها تم صب القطع النحاسية ثم صقلها وتلميعها قبل أن تأخذ الشكل النهائي بطلائها بالذهب وتثبيتها على الأبواب، وتمت عملية تثبيت الأبواب باستخدام طريقة التعشيق القديمة دون استخدام المسامير.