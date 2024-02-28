لزيادة الغطاء النباتي.. "حسام بن سعود" يطلق "منطقة الباحة الخضراء"

وأكد خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، الجهات المنفذة للمبادرة ممثلةً في أمانة المنطقة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة المياه الوطنية، بأن الاهتمام بالبيئة وزيادة رقعة المساحات الخضراء أصبح ضرورة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها، متمنيًا أن تحقق المبادرة أهدافها في المدى المنظور.