لزيادة الغطاء النباتي.. "حسام بن سعود" يطلق "منطقة الباحة الخضراء"

أطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مبادرة "منطقة الباحة الخضراء 2024م"؛ بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وزيادة الغطاء النباتي.
وأكد خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، الجهات المنفذة للمبادرة ممثلةً في أمانة المنطقة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة المياه الوطنية، بأن الاهتمام بالبيئة وزيادة رقعة المساحات الخضراء أصبح ضرورة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها، متمنيًا أن تحقق المبادرة أهدافها في المدى المنظور.
من جهته، أوضح مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة المهندس فيصل الغانم أن المبادرة تهدف إلى زراعة أكثر من 140 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال هذا العام، حيث ستقوم أمانة المنطقة بزراعة ما يقارب 74.300 ألف شتلة ضمن برنامجها في تشجير المدن، فيما قدمت شركة المياه الوطنية 10 آلاف شتلة، إضافة إلى 60 ألف شتلة مقدمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتضمّن نطاق تنفيذ المبادرة: المباني الحكومية، والمدارس، ومحطات المعالجة والضخ، والسدود والمدن الزراعية، والمنتزهات والغابات والمراعي، والطرق والمحاور الرئيسية، فيما شملت خطة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي تسعى لتحقيقها حتى عام 2030م باستهداف زراعة مليون و400 ألف شتلة موزعة على المتنزهات الوطنية، والغابات الجبلية، والمراعي، والأحزمة الخضراء.
وتركزت رسالة المبادرة على صناعة مستقبل مستدام، يحمي بيئة المنطقة ويسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، عبر الالتزام بزيادة الغطاء النباتي وتقليل مستوى الانبعاثات الكربونية إلى أدنى الدرجات.