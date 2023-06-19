من بينها "قولوا للناس حسناً".. مبادرات نوعية لإرشاد الحجاج في المدينة المنورة

وشملت المبادرات التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة "كيف أستطيع أن أخدمك" ومبادرة "خدمة كبار السن والأطفال التائهين" و"توزيع ماء زمزم" و"استقبال الحجاج والزائرين وتوديعهم" وخدمة الزائرين في ساحات المسجد النبوي" وتعني هذه المبادرات بتنظيم العمل الميداني في المسجد النبوي وساحاته, وتسهيل وتنظيم حركة الحشود, وتقديم الخدمات لهم في قسمي الرجال والنساء, إلى جانب مبادرة "المساعدة في الحجز للصلاة في الروضة" ومبادرة "ركن كتب الحج" و"قولوا للناس حسناً" و"زادك في الحج" و مبادرة "اعرف أنك في المدينة المنورة" و"المدينة خيراً لهم" وتخص الجوانب التوعوية والتثقيفية والإرشادية للحاج, وإثراء تجربته ومعرفته خلال الحج والزيارة, وتعظيم مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورعاية الزائرين.