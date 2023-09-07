"العوهلي": إعلان ولي العهد تأسيس منظمة عالمية للمياه سيحدث تحوّلًا دوليًا لمواجهة التحديات

بدوره، أوضح رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، أن إعلان سمو ولي العهد لمبادرة تأسيس منظمة عالمية للمياه ومقرها الرياض يأتي تأكيداً لدور المملكة العربية السعودية الفاعل في مواجهة تحديات المياه عالميًّا، والتزامها بالاستدامة البيئية، وذلك بناءً على خبراتها العالمية في إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وابتكار الحلول التقنية، وإسهامها في وضع قضايا المياه على الأجندة الدولية، مبينًا أن المملكة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الأمن المائي المستدام للجميع.