"العوهلي": إعلان ولي العهد تأسيس منظمة عالمية للمياه سيحدث تحوّلًا دوليًا لمواجهة التحديات

أكد رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس منظمة عالمية للمياه سيؤدي إلى إحداث تحوّل دولي في سبل معالجة قضايا المياه، وتوحيد الجهود المتصلة بتعزيز استدامة موارد المياه على المستوى العالمي، وتنسيق الجهود العالمية في عالم يشهد العديد من التحديات، على رأسها تحديات المياه العالمية وتخفيف آثارها.
وذكر أن الجامعة تميزت وانفردت بهويتها المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق "الأمن الغذائي والاستدامة البيئية"، حيث تضمنت مجالاتها التسعة الأساسية مجال المياه، مضيفًا أن الجامعة تحتضن في رحابها عددًا من البرامج الأكاديمية العلمية المتخصصة والمراكز البحثية التي تُعنى بأبحاث المياه ودراساتها التخصصية.
وأضاف أن قسم البيئة والمصادر الطبيعية الزراعية في كلية العلوم الزراعية والأغذية يقدم برنامجًا جامعيًا لمرحلة البكالوريوس في "علوم المياه" وبرنامجًا آخر في الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في "الأراضي والمياه"، ويشارك القسم أيضًا بتقديم برنامج الدبلوم المهني المتوسط في "هندسة الري" بالتعاون مع الكلية التطبيقية بالجامعة، إلى جانب احتضان الجامعة مركزًا بحثيًا متخصصًا للدراسات المائية.
وأفاد العوهلي أن الجامعة تسهم في تنفيذ عدد من المشاريع والأبحاث والدراسات الوطنية المتعلقة بالمياه والإشراف عليها، وتقدم عدداً من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجال المياه لمنسوبي جهات وقطاعات حكومية متعددة.
بدوره، أوضح رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، أن إعلان سمو ولي العهد لمبادرة تأسيس منظمة عالمية للمياه ومقرها الرياض يأتي تأكيداً لدور المملكة العربية السعودية الفاعل في مواجهة تحديات المياه عالميًّا، والتزامها بالاستدامة البيئية، وذلك بناءً على خبراتها العالمية في إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وابتكار الحلول التقنية، وإسهامها في وضع قضايا المياه على الأجندة الدولية، مبينًا أن المملكة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الأمن المائي المستدام للجميع.