جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تحدد موعد تسجيل المنشآت لدورتها الـ 7

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة استعداداتها للدورة السابعة، على أن يكون بدء تسجيل المنشآت وتسليم تقارير المشاركة في اليوم الخامس من شهر مايو 2024، وسيتم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز لدخول المنافسة في الدورة خلال أغسطس 2024، بعد إنهاء دراسة تقارير المشاركة، على أن تبدأ عمليات التقييم المكتبي والميداني في شهر سبتمبر 2024.
وتنوه الأمانة العامة للجائزة بأن جميع ملفات المشاركة ستخضع للمراجعة والاعتماد من قِبل لجنة متخصصة لاعتماد المنشآت للترشح لمرحلة التقييم؛ وذلك للتأكد من استيفاء الشروط العامة والخاصة للمنشآت المشاركة، وكذلك التأكد من استيفاء تقارير المشاركة للمنشآت للاشتراطات المعتمدة.