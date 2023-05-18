المملكة انتقلت من "التعاون" إلى "التكامل" المثمر مع الدول العربية.. وهذا ما قدمته

وفي الفضاء، تفاعلت المملكة مع محيطها العربي، وعملت مع دول في المنطقة، منها البحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، والمغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وكذلك ضمن المجموعة العربية للتعاون الفضائي لتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الفضاء وتشجيع وتفعيل التعاون العربي على صعيد الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، والتمهيد لتأسيس تعاون فضائي تحت مظلة الجامعة العربية، وقد عُقد آخر اجتماع للمجموعة في المنامة في سبتمبر 2022.