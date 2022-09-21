وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي ورئيس وزراء الجبل الأسود تعزيز العلاقات المشتركة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان آبازوفيتش، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.
حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.