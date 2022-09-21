وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي ورئيس وزراء الجبل الأسود تعزيز العلاقات المشتركة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.