ساعة HUAWEI WATCH GT 4 تستحقّ ميدالية الامتياز لعام 2023 لأفضل ساعة ذكية رائدة

في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، فإن الساعة على المعصم ليست مجرد أداة، ولكنها امتداد لشخصية مرتديها.
إنه جزء من الفردية والتفرّد وشهادة على نمط حياة المرء.
ولكن مع تقدم الأوقات، فإن الاستمرارية تعني النظر إلى ما وراء التصاميم الكلاسيكية والتقليدية.
إنها الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الاحترام العميق للكلاسيكيات العريقة، ولكن مع الشجاعة لخلق التغيير والارتقاء وخلق شيء حديث فريد.
نقول ذلك بعد ما جرّبنا آخر الساعات الذكية التي يتم طرحها حاليا في السوق وهي HUAWEI WATCH GT 4 والتي باتت اليوم متوفرة للحجز المسبق، والتي تجمع بين التصميم الأنيق وميزات التمارين الرياضية الكثيرة، إضافة إلى خصائص الإدارة الصحية مع عمر بطارية يصل إلى 14 يوما.
مع الجيل الجديد كليًا من الساعة الجديدة الرائدة HUAWEI WATCH GT 4 ، بإمكانك وبسهولة ملاحظة تصميم الساعة التي تتميّز بمزيج متناغم من الجمال والابتكار.
اتّجهت هواوي نحو تصاميم ترتكز نحو الموضة في أجهزتها القابلة للارتداء الجديدة.
في الواقع، لقد أظهرت هواوي التزامها بالابتكارات المرتكزة على الموضة حتى في إصداراتها السابقة. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 4 هذه المرة بإصدارين مختلفين – الأول 46 ملم بتصميم هيكل مثمّن والثاني 41 ملم بتصميم قلادة - وهي قفزة إبداعية من ساعاتها الذكية السابقة.
تقدّم الساعة كذلك تشكيلة مختلفة من الألوان والأحزمة لتتمكن من الاختيار من بينها وتنسيقها مع مختلف أزيائك ومناسباتك.
إن التصميم الفريد لساعة HUAWEI WATCH GT 4 الذي يفيض بالأناقة يمنحها ميّزة تنافسية تجعلها تتقدم على غيرها، وهذا من شأنه أن يجذب محبّي الأناقة الذين سئموا من تصميمات الساعات الذكية المتكررة.
تستمر البطارية في ساعات هواوي حتى أسبوعين منذ إطلاق ساعتها الذكية الأولى من عائلة HUAWEI WATCH GT في 2018، والذي ينطبق على ساعة HUAWEI WATCH GT 4 كذلك، لتتفوق بهذه الميّزة أيضًا في صناعة ساعات ذكية بأفضل أداء بطارية.
قد يجد بعض المستخدمين الذين تتسم حياتهم بإيقاع سريع ومنشغل أنه من الصعب شحن ساعاتهم الذكية بشكل يومي، وبشكل خاص للرياضيين الذين يحتاجون ساعاتهم الذكية بشكل دائم لتتبّع نمط حياتهم النشط.
قد يحتاج عشاق اللياقة البدنية إلى الساعة الذكية لمرافقتهم خلال سباقات الماراثون وجلسات التدريب الطويلة، وهذا ما سيجعلهم بالتأكيد يستمتعون بقدرة بطارية HUAWEI WATCH GT 4.
تأتي HUAWEI WATCH GT 4 مزوّدة بتقنية تتبّع معدل ضربات القلب TruSeen™ 5.5+ التي تمّ تطويرها مؤخرًا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية.
عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يضمن TruSeen™ 5.5+ قراءات معدل ضربات القلب بدقة أعلى، حتى في المواقف الأكثر صعوبة.
تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلًا وتؤرّقك بالاستيقاظ المتكرّر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك.
بفضل تقنيتيّ TruSeen™ 5.5+ و TruSleep™ 3.0، يمكن للساعة اكتشاف أي انقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الليل.
عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدى جودة نومك على تطبيق HUAWEI Health ومن ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين جودة نومك.
تقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit والتي من شأنها أن تساعدتك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن.
فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططًا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية. كما تتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على الطريق الصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك.
إذا كنت من محبّي لعبة البادل - Padel ، فلدينا بعض الأخبار السارّة لك: تدعم HUAWEI WATCH GT 4 رياضة البادل ضمن برامجها الرياضية.
بالإضافة إلى البادل، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وأنواع التمرين مثل المشي الداخلي والخارجي والجري وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضات الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، يمكن لحلGNSS الذكي الجديد تمامًا على ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم تتبع التدريبات بدقة أكبر.
تتميز ساعة WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة تعمل على تحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتف الذكي المقترن.
هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل دون الحاجة لإخراج الهاتف.
ترتبط HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالميزات المبتكرة وتصميم الساعة الفاخر بغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.
بناء على ما تقدّم، وبعد تجربة الساعة من قبل المحرر التقني، فإنّ "سبق" تمنح HUAWEI WATCH GT 4 ميدالية الامتياز لعام 2023 لأفضل ساعة ذكية رائدة.