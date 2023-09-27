ساعة HUAWEI WATCH GT 4 تستحقّ ميدالية الامتياز لعام 2023 لأفضل ساعة ذكية رائدة

نقول ذلك بعد ما جرّبنا آخر الساعات الذكية التي يتم طرحها حاليا في السوق وهي HUAWEI WATCH GT 4 والتي باتت اليوم متوفرة للحجز المسبق، والتي تجمع بين التصميم الأنيق وميزات التمارين الرياضية الكثيرة، إضافة إلى خصائص الإدارة الصحية مع عمر بطارية يصل إلى 14 يوما.