"البيئة" تُدشّن "أسبوع الرمان السعودي" لتعزيز القيمة التسويقية والغذائية للفواكه المحلية

وبيّنت أن الرمان السعودي يُعد من المحاصيل الواعدة، ويزرع في عدة مناطق بالمملكة على مساحة تقارب ألفي هكتار، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ نحو 37 ألف طن، فيما تتجاوز أعداد أشجار الرمان 1.4 مليون شجرة. ويبدأ موسم إنتاج الرمان في يونيو ويستمر حتى نهاية ديسمبر.