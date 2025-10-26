"البيئة" تُدشّن "أسبوع الرمان السعودي" لتعزيز القيمة التسويقية والغذائية للفواكه المحلية
دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، "أسبوع الرمان السعودي" في عدد من أسواق التجزئة المحلية، بهدف التعريف بأنواع الرمان المحلي وفوائده الصحية، إلى جانب دعم المزارعين ورفع كفاءة تسويق منتجاتهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بالمنتجات الموسمية من الفواكه المحلية المتوافرة على مدار العام، إضافة إلى تسهيل وصولها للأسواق، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الوطنية.
وبيّنت أن الرمان السعودي يُعد من المحاصيل الواعدة، ويزرع في عدة مناطق بالمملكة على مساحة تقارب ألفي هكتار، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ نحو 37 ألف طن، فيما تتجاوز أعداد أشجار الرمان 1.4 مليون شجرة. ويبدأ موسم إنتاج الرمان في يونيو ويستمر حتى نهاية ديسمبر.
وتتركز زراعة الرمان في عدد من المناطق، أبرزها: الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، وتنتج أصنافًا مميزة، مثل: الرمان الحجازي، الطائفي، رمان الوندرفول، ورمان وايفر سويت.
وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من أسواق التجزئة الكبرى، التي استعرضت المنتج المحلي بطرق مبتكرة في التعبئة والتغليف والعرض، في خطوة تهدف لتعزيز جودة الرمان السعودي وزيادة الإقبال عليه خلال موسم إنتاجه.