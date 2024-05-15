الحارثي: العالم يتغيّر بشكل سريع وعلينا توحيد الطريق لمستقبل مشترك لكل الأديان

وفي كلمة للبطريرك "لمسكوني برثلماوس الأول"، رئيس أساقفة القسطنطينية؛ أكد أنه لا بد من تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع كوكب الأرض؛ لكونها تنطوي على تغييرات جذرية وصعبة، وأن الطريقة الحقيقية هي الحوار في سياق متحول لبناء جسور السلام. مضيفًا: أن علينا نحن كمجتمعات دينية طرائق جديدة للعمل معًا من أجل كسر الحواجز بين أتباع الأديان والثقافات والشعوب، وكذلك العمل على رفع مستوى الوعي حول الطرائق التي نستخدم بها مواردنا.