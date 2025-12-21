مطار نجران يشارك في تصويت "سكاي تراكس" ضمن 4 مطارات سعودية

في خطوة لافتة، شارك مطار نجران الدولي، التابع لتجمع مطارات الثاني، في تصويت منظمة سكاي تراكس العالمية، إلى جانب ثلاثة مطارات أخرى، ضمن جهود إبراز جودة الخدمات ورفع مستوى تجربة المسافرين.
وأوضح "تجمع مطارات الثاني" آلية التصويت الخاصة بمطاراته، بما يمكّن أهالي المناطق التي تخدمها هذه المطارات وزوارها من التفاعل والمشاركة، وتسليط الضوء على الدور التنموي الذي تضطلع به في خدمة المناطق التابعة لها.
وتسعى هذه المشاركة إلى قياس الأداء التشغيلي والارتقاء بتجربة المسافرين، بما يعكس تطور البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المطارات، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التجمع إلى أن عددًا من مطاراته حقق إنجازات نوعية مؤخرًا، حيث نال 18 مطارًا شهادة الاعتماد لتجربة العميل، ما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المسافرين.
كما حصدت عدة مطارات تابعة للتجمع جوائز وتقييمات متقدمة، من أبرزها حصول مطار نجران الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، ضمن فئة المطارات التي تخدم أقل من مليوني مسافر سنويًا.
ويُذكر أن منظمة سكاي تراكس، ومقرها المملكة المتحدة، تُعد جهة دولية متخصصة في تقييم جودة الخدمات وتجربة السفر في المطارات وشركات الطيران حول العالم، وتعتمد في تصنيفاتها السنوية على استطلاعات رأي ملايين المسافرين.