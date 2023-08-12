الروبوت التوجيهي.. خدمات متنوّعة بالذكاء الاصطناعي للزوار والمعتمرين في الحرم المكي

ويدعم الروبوت التوجيهي "11" لغة؛ وهي: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي على شاشة "21 بوصة" تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهمّ قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.