الروبوت التوجيهي.. خدمات متنوّعة بالذكاء الاصطناعي للزوار والمعتمرين في الحرم المكي

يقدّم الروبوت التوجيهي في الحرم المكي مجموعة كبيرة من الخدمات للزائرين والمعتمرين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبثّ الحساب الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، مقاطع للروبوت التوجيهي الذكي في الحرم المكي، وهو يردّ على استفسارات السائلين من المصلين والمعتمرين.
ويدعم الروبوت التوجيهي "11" لغة؛ وهي: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي على شاشة "21 بوصة" تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهمّ قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.
ويحتوي الروبوت على "4" عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقّة والوضوح في نقل الصورة؛ حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" وبسرعة "5" جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.