4 عقود لزراعة مليوني شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتزامن مع إقامته لملتقى اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، في مدينة الجبيل الصناعية، عن توقيع أربعة عقود تشجير، مدة كل منها عامان، لإنتاج وزراعة مليونين و200 ألف شجرة مانجروف على السواحل الشمالية للبحر الأحمر وجنوبه والخليج العربي، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى تشمل أعمال التسييج والرعاية.