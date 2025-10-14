طقس الثلاثاء .. الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وخفيفة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان, في حين تكوّن خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير, والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.