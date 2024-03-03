محافظ حفر الباطن يتوج الفائزين بسباقات الهجن

توَّج محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الأحد، أصحاب المراكز الأولى في سباقات الهجن، التي اختتمت في ميدان المحافظة، برعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.