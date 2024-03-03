محافظ حفر الباطن يتوج الفائزين بسباقات الهجن

توَّج محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الأحد، أصحاب المراكز الأولى في سباقات الهجن، التي اختتمت في ميدان المحافظة، برعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وملاك الإبل.
وبلغ عدد الأشواط أكثر من 44 شوطًا في مختلف السباقات، بمشاركة محلية وعربية واسعة من ملاك الهجن، وباهتمام بالغ من المهتمين في الهجن.
وقال محافظ حفر الباطن: إن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي.
وأوضح رئيس نادي الهجن بحفر الباطن فايز مبارك الحربي، أن سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي تسعى نحو العالمية.
كما قدم "الحربي" شكره الجزيل لأمير الشرقية على رعايته، والشكر موصول لمحافظ حفر الباطن على تشريفه ودعمه المستمر لسباقات الهجن بالمحافظة.