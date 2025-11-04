طقس اليوم .. الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.