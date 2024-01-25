بعد واقعة مواطن محدود الدخل.. "القشقري": أدعو إلى إلزام الشركات بخفض التأمين وعدم تكرار مخالفته

ويعلق "القشقري" قائلاً: "في الحقيقة، أكادُ أجزمُ أنَّنا نحتاجُ لمزيدٍ من الإنسانيَّة من مقامِ إدارة المرور، فيما يخصُّ العديدَ من أنواع الغرامات المروريَّة، ومنها غرامةُ عدم تجديد وثيقة التَّأمين، فنسبةٌ كبيرةٌ من النَّاس في غِنى عن التَّأمينِ؛ بسببِ سياقتِهم المثاليَّة، ولا يحتاجُونَ لهُ إلَّا عندَ الحوادثِ التي قدْ لا تحصلُ لهم طيلةَ حياتِهم، ومع ذلك هم ملتزمُون بالأنظمة التي منها تجديد التَّأمين، لكن هناك شيءٌ من القسوةِ يُعاملُون بها، وتتمثَّل في تكرار فرضِ غرامةِ عدم تجديد التَّأمين مرَّة كلَّ فترةٍ بسيطةٍ كما هو مُشاهد، وقد لا تكفي المواطن لتوفيرِ تكلفةِ التَّأمين المرتفعةِ، وبهذا يكونُ هو الطَّرف الخاسر دائمًا، والواقع بين مطرقةِ شركاتِ التَّأمين وغرامات إدارة المرور!".